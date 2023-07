Drillionaire, il primo album della punta di Diamante dei producer italiani è “10”

Drillionaire è tra i più importanti producer degli ultimi tempi, capace di creare melodie e suoni di alcune delle hit che tutti, nessuno escluso, almeno una volta ha cantato o ballato.

Nomi come Gué Pequeno, Salmo, Sfera Ebbasta, Blanco, ThaSup, Geolier, Lazza e molti altri hanno affidato la propria musica nelle mani di questo professionista classe 1993.

In molti casi è arrivato il Disco d’Oro come obiettivo minimo, per non parlare dei Dischi di Platino che neanche si contano più e non può essere un caso se una così vasta quantità di pezzi sia entrata in classifica e abbia fatto breccia nel cuore della gente.

10 è il primo album ufficiale di Drillionaire, disponibile dal 30 giugno e che è stato anticipato dal successo del singolo Bon Ton con Lazza, BLANCO e Sfera Ebbasta.

drillionaire chiama a raccolta 20 top player

Per l’occasione, sono stati chiamati a raccolta 20 indiscussi top player del panorama nazionale, una schiera di pesi massimi che offre la scena urban attraversandone tutte le generazioni.

Di seguito la lista completa degli artisti coinvolti da Drillionaire:

MARRACASH, GUE’, FABRI FIBRA, SALMO, SFERA EBBASTA, LAZZA, BLANCO, MAHMOOD, NOEMI, TEDUA, THASUP, SHIVA, ANNA, TONY EFFE, CAPO PLAZA, TAXI B, BENNY BENASSI, RHOVE, GEOLIER, MICHELANGELO.

Un album che raduna i più grandi hitmakers italiani degli ultimi anni, ai quali si aggiungono alcuni nomi più underground come Edwyn Roberts e Michael Bryan Tigua Fiallos, in arte Tigua.

“Ho cercato degli artisti che sapessero fare delle magie con le parole, dei veri e propri liricisti perché, per quanto possa essere paradossale, le parole sono importantissime per un producer.

Ho scelto degli interpreti che comunicassero per me quello che volevo trasmettere. A livello di storia personale, è difficile per un produttore raccontarsi senza parole e questo è quello che ho voluto fare attraverso questo album ed è anche l’elemento che lega i brani e su cui si fonda il concept di 10.”

il doppio significato di “10”

Il disco prende il titolo da un numero che ha un duplice valore simbolico, come lui stesso rivela:

“Da calciatore ero quasi sempre il numero 10, il ruolo forse più creativo nella formazione. Nella mia carriera agonistica sono arrivato alla serie B e mi piace molto l’idea di aver trasferito l’aspetto più creativo, di visione, dal mio ruolo di giocatore a quello di producer.

Con la musica sento di essere arrivato a toccare la serie A, grazie alla fortuna e al privilegio di collaborare negli ultimi anni con i più grandi artisti della nostra scena”

Il titolo si lega inoltre ai 9 dischi a cui Drillionaire ha contribuito e che precedono l’uscita del suo primo album ufficiale, dei quali ha curato per la gran parte la direzione artistica.

Le produzioni di Drillionaire all’interno del disco attingono dal repertorio italiano storico, riattualizzandolo: Sono solo parole di Noemi, 50 Special dei Lunapop, Satisfaction di Benny Benassi e altre ancora.

L’artwork del disco è realizzato da uno scatto fatto al Forum di Assago in occasione del concerto di Lazza.

Drillionaire 10, tracklist e audio

Di seguito la tracklist completa del nuovo album di Drillionaire:

PAROLE feat. Noemi, Lazza, Tedua BON TON feat. Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta, Michelangelo YALLA feat. Guè, Marracash FASHION feat. ANNA, Lazza, Tony Effe, Benny Benassi 90 SPECIAL feat. Sfera Ebbasta, Shiva PROIBITO feat. Taxi B, Mahmood, Fabri Fibra UPPER feat. thasup, Shiva CHIAMA feat. Capo Plaza, Salmo PELOTA feat. Tony Effe, Guè 10 feat. Sfera Ebbasta, Lazza DESOLÉ feat. Rhove, Geolier

Ph. Bogdan