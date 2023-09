Classifiche di vendita FIMI 38: Il Tre fa centro anche con il secondo disco… primo negli album e nei vinili

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 38 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 15/09/2023 al 21/09/2023.

L’estate è finita e i segni iniziano a vedersi chiaramente nelle classifiche. Il predominio di “Lovebars“, l’album di Coez & Frah Quintale uscito con una Joint tra Carosello Records e Warner Music Italy, cede il posto a “Invisibili“, nuovo disco de Il Tre (qui la nostra videointervista).

Per l’artista è il secondo ingresso in vetta alla classifica album su due album, per Warner Music Italy è il secondo primo posto del 2023, consecutivo tra l’altro.

Nei singoli guida Sony Music con il nuovo singolo di Shiva, “Syrup“, brano che scalza dalla vetta i The Kolors. Tra le nuove entrate della settimana i Negramaro (#45), Laura Pausini (#71) e Ariete (#89).

Chiudiamo con i vinili e anche qui Il Tre debutta al primo posto. Da segnalare l’ingresso alla #3 di uno dei dischi più iconici, forse il più amato dai fan, di Carmen Consoli… “Mediamente isterica“.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.