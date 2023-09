Videointervista a Il Tre: “La solitudine non uccide, ma fa soffrire”

In uscita venerdì 15 settembre, “INVISIBILI” è il nuovo album de IL TRE – nome d’arte di Guido Senia -, che torna con un disco che racchiude il vissuto e le esperienze degli ultimi due anni e mezzo, periodo in cui ha scritto, viaggiato ed esplorato i suoi pensieri e sentimenti, riconfermando l’amore per le parole con cui ama giocare e dimostrare le sue abilità tecniche.

“La mia più grande paura era d’essere invisibile. Le persone fanno di tutto per non esserlo. Comprano vestiti, gioielli o macchine costose per farsi notare da occhi che nemmeno conoscono. Io non volevo farmi notare, ma dimostrare a me stesso che la strada su cui stavo correndo era reale e catturare l’attenzione di chi non mi aveva mai degnato neanche di uno sguardo.

So come si sentono molti di voi. Lo so perché io ero così, quando guardavo quel mostro e lo vedevo troppo grande, così grande che mi sentivo sparire quando mi sedevo vicino a lui per parlargli di quanto avrei voluto che mi lasciasse in pace. Le persone hanno paura, perfino di sognare. Hanno paura del giudizio di chi non ha nessun tipo di ambizione nella vita. Anch’io avevo paura. Poi un giorno mi sono svegliato ed ho pensato: fan***o voi e la paura, meglio esistere e fallire che essere invisibile“.

Composto da dodici tracce, che si alternano tra energia e intimità, racchiudendo la visione del mondo de IL TRE, “INVISIBILI” si caratterizza per la compresenza di testi introspettivi e rapidissimi flow, che mettono in luce le abilità tecniche del rapper.

“Invisibili”, VIDEOINTERVISTA A Il tre

In quest’album affronti il delicatissimo tema della depressione, mettendo in luce quanto spesso l’apparenza possa ingannare. Cosa ti ha convinto a farlo?

Il brano a cui ti riferisci è uno dei miei preferiti per quanto riguarda il testo e quello che mi comunica. Mi sono reso conto che, a volte, la depressione può essere presente anche in persone apparentemente molto sorridenti e spensierate. Ma, in realtà, quello lì è solo un personaggio.

“Nell’epoca dei parla parla e di quelli che fanno successo su TikTok”, tu che rapporto hai con i social?

Io prendo i social in maniera molto goliardica e seria al tempo stesso. Per quanto riguarda TikTok, non sono in conflitto con la piattaforma. Mi rendo però conto che ha un potere incredibilmente forte, perché è in grado di capovolgere la vita delle persone. Sono terrorizzato dal fatto che un giorno mio figlio possa dirmi: voglio fare i video su TikTok. Puoi anche farli eh, ma gli devi dargli un senso. Non devi farli soltanto perché non vuoi lavorare.

Ci spieghi perché “per avere paura devi avere coraggio“?

Penso che per provare della paura bisogna essere coraggiosi, perché vuol dire che in quel momento ci si sente talmente vivi e partecipi della storia da riuscire ad avere paura. Di fatto, in molte circostanze, anche catastrofiche, una persona non è in grado di provare paura o timore, perché le sente molto lontane da sé. Quindi, devi essere coraggioso anche per provare sentimenti come la paura.

Il Tre: la tracklist di “Invisibili”

AMEN INVISIBILI A VOLTE BIG SHOW feat Nicola Siciliano CRACOVIA PT. 4 CAOS BLACKOUT COOLIN BREAK feat Nitro, Enzo Dong TECHNO FREESTYLE IL CORAGGIO DELLA PAURA ROMA LETTERA A MIO PADRE

Il Tre, le date dell’instore tour

16 Settembre – Roma , Discoteca Laziale – 15:00

, Discoteca Laziale – 15:00 17 Settembre – Corridonia (MC) , CorridoMnia Shopping Park – 17:00

, CorridoMnia Shopping Park – 17:00 19 Settembre – Firenze , Galleria del Disco c/o Le Murate Caffè Letterario – 15:00

, Galleria del Disco c/o Le Murate Caffè Letterario – 15:00 20 Settembre – Milano , Mondadori Duomo – 16:00

, Mondadori Duomo – 16:00 21 Settembre – Torino , Mondadori Bookstore – 16:00

, Mondadori Bookstore – 16:00 22 Settembre – Bologna , Shopville Gran Reno – 18:00

, Shopville Gran Reno – 18:00 23 Settembre – Conegliano (TV), Centro Commerciale Conè – 17:00