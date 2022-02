Certificazioni FIMI settimana 8: salgono a 10 i brani di Sanremo 2022 certificati per oltre 750.000 copie in meno di un mese

Certificazioni FIMI settimana 8 del 2022. La parte del leone la fa nuovamente Amadeus con le canzoni scelte per Sanremo 2022, un Festival che in meno di un mese ha già collezionato oltre 750.000 copie con 10 brani certificati su un totale di 25 in gara. Arrivano infatti nuovi traguardi per Irama e La rappresentante di lista e i dischi d’oro per Achille Lauro, Ditonellapiaga con Rettore e Gianni Morandi.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Questa settimana un solo singolo internazionale certificato… Oltre 50.000 unità, e quindi DISCO D’ORO, per Where are you know di Lost Frequencies & Calum Scott.