Certificazioni FIMI settimana 6: il disco di Lazza riprende quota. Arriva il disco d’oro per Eros Ramazzotti, Tommaso Paradiso e… DESTINAZIONE PARADISO!

Certificazioni FIMI settimana 6 del 2023.

Due nuove certificazioni per Lazza, Irama, Sfera Ebbasta e, parlando di musica pop, arrivano risultati anche per gli album di Eros Ramazzotti e Tommaso Paradiso.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

2step di Ed Sheeran nella versione lanciata con Ultimo per il mercato italiano conquista il DISCO DI PLATINO. Conquistano il DISCO D’ORO nell’era FIMI (dal 2009 in poi) i Backstreet Boys con Everybody (backstreet’s Back). Oro anche per Still don’t know my name di Labirinth.

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Greatest Hits I dei Queen e per Everyday life dei Coldplay uscito nel 2019.

