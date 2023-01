Certificazioni FIMI settimana 52: tris di certificazioni per i Pinguini Tattici Nucleari. Ma ci sono anche Ultimo, Ezio Bosso ed Elisa

Certificazioni FIMI settimana 52.

Una settimana decisamente ricca l’ultima del 2022. Il risultato più importante è sicuramente quello dei Pinguini Tattici Nucleari che conquistano ben tre nuove certificazioni tra cui il disco di platino per l’ultimo album, Fake news.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Poche certificazioni per i singoli internazionali questa settimana. DISCO DI PLATINO a Calm down di Rema, a In the dark di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants, a Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow! nella versione di Dean Martin, a Rockin’ Around the Christmas tree di Brenda Lee e a Thick di Slings.

DISCO D’ORO per La Curiosidad di Jay Wheeler, Dj Nelson e Myke Towers e per Rockin’ Around the Christmas tree, nuovamente, ma questa volta nella versione di Justin Bieber.

ALBUM INTERNAZIONALI

Il Natale porta l’album di Michael Bublé, Christmas, a conquistare l’OTTAVO DISCO DI PLATINO. Sono infatti ad oggi 400.000 le copie/unità certificate in Italia. DOPPIO DISCO DI PLATINO invece per Merry Christmas di Mariah Carey e per Abbey road dei The Beatles.

DISCO D’ORO a F*ck love di The Kid Laroi, Lust for life di Lana Del Rey (2017), Only the strong survive di bruce Springsteen (2022)

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.