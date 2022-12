Certificazioni FIMI settimana 50: i Pinguini Tattici Nucleari si portano a casa tre nuove certificazioni, compreso l’oro per il nuovo disco

Certificazioni FIMI settimana 50 del 2022.

Una settimana ricca di certificazioni e, come da titolo, all’insegna dei Pinguini Tattici Nucleari. La band è ormai un vero e proprio caso e tutto ciò che tocca diventa platino o oro. Chissà se accadrà lo stesso anche con il brano di Sanremo scritto per Leo Gassmann?

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TERZO DISCO DI PLATINO per il singolo As it was di Harry Styles. Arrivano al DISCO DI PLATINO About damn time di Lizz0 e The Motto di Tiësto & Ava Max.

Passiamo al traguardo del DISCO D’ORO che viene raggiunto da Because you move me di Tinlicker & Helsloot e da Ramenez la coupe à la Maison di Vegedream.

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per ? di Xxxtentacion e DISCO DI PLATINO per Red Pill Blues dei Maroon 5. Il disco di Kanye West, My beatiful dark Twisted Fantasy, è DISCO D’ORO.

