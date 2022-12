Sanremo 2023: Leo Gassmann in gara con Terzo Cuore scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

Sanremo 2023 Leo Gassmann Terzo Cuore testo e significato del brano che vede il ritorno in gara del vincitore della sezione Nuove proposte del primo Festival di Amadeus.

Era il 2020 quando Ama debuttava come presentatore e direttore artistico di Sanremo. Tra gli 8 giovani in gara c’era proprio Leo che trionfò con il brano Vai bene così. L’anno dopo il cantautore si ripresentò ma il brano presentato non convinse Amadeus che decise di portare in gara tra i big un altro dei giovani, Fasma.

Quella del 2022 è quindi a tutti gli effetti la seconda partecipazione di Leo Gassmann al Festival e la prima nella categoria unica un tempo nota come “Big”.

L’ALBUM

Ad oggi non è ancora noto quando e se uscirà un secondo album del cantautore. Il suo primo disco, Strike, risale al 2020 Negli anni a seguire l’artista ha pubblicato diversi singoli: Mr. Fonda (2020), Down (2021), La mia libertà e Lunedì‘ (2022) oltre ad aver duettato nell’ultimo album di Ron.

Sanremo 2023 LEO GASSMANN Terzo Cuore significato e autori del brano

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sanremo 2023 LEO GASSMANN Terzo Cuore testo

In arrivo prossimamente