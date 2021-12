Certificazioni FIMI settimana 50: Pinguini Tattici Nucleari inarrestabili. Guè oro in una settimana

Certificazioni FIMI settimana 50 del 2021.

Siamo agli sgoccioli… ultime due settimane in cui le certificazioni FIMI per quel che riguarda i singoli avranno come soglia 35.000 copie/unità per il disco d’oro e 70.000 per il disco di platino. Dalla prima settimana del 2022 si aumenta a 50.000 e 100.000 unità copie.

Questa settimana è ricca sopratutto per la musica internazionale. Tra gli italiani nuovi traguardi per Pinguini Tattici Nucleari, Tony Effe e Guè.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per You Shook Me All Night Long degli AC/DC (1980), Pepas di Farruko e, ben due brani di xxxtentacion ovvero Jocelyn Flores e Sad!

Arrivano al DISCO DI PLATINO What a wonderful world di Louis Armstrong (1968), White Christmas nella versione di Michael Bublé, Whoopty di Cj, Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa e My head & My Heart di Ava Max.

DISCO D’ORO per Yonaguni di Bad Bunny, Christmas (Baby please come home) di Micheal Bublè, We could be dancing di Bob Sinclair feat. Molly Hammar, Telepatià di Kali Uchis, New Divide dei Linkin Park (2009), No role modelz di J. Cole (2015) e Heather di Conan Gray.

ALBUM INTERNAZIONALI

Traguardo le QUINTO DISCO DI PLATINO, oltre 250.000 copie/unità, un record per un disco internazionale in Italia di questi tempi, per A head full of dreams dei Coldplay, progetto uscito nel 2015. Stesso traguardo anche per uno dei dischi più venduti in Italia, sopratutto nella versione 45 giri. Parliamo di The Wall dei Pink Floyd fuori dal 1979.

Disco d’oro per l’ultimo album di Adele, 30, e per la colonna sonora di Top Gun del 1986.

