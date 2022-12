Certificazioni FIMI settimana 49: Shiva, thasup e, sopratutto, Francesco Guccini raggiungono traguardi importanti in tempi record

Certificazioni FIMI settimana 49 del 2022.

Settimana colma di certificazioni sia italiane che internazionali. Marco Mengoni, thasup, Francesco Guccini, Shiva, Tiziano Ferro… non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprirle tutte!

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per le oltre 300.000 copie/unità di Cold heart di Elton John e Dua Lipa. È DOPPIO DISCO DI PLATINO invece la hit, da settimane al primo posto della classifica singoli italiana, Quevedo: Bzrp Music Session, Vol 52 di Bizarrap & Quevedo. Stesso traguardo anche per Love tonight di Shouse.

DISCO D’ORO per Freaks di Surf Curse,

ALBUM INTERNAZIONALI

Arriva il DOPPIO DISCO DI PLATINO per l’album Metallica dei Metallica del 1991. DISCO DI PLATINO per un album leggendario: The rise and fall of Ziggy Stardust and The Spiders di David Bowie.

DISCO D’ORO per un altro album iconico: The Score dei Fugees ma anche per Come over when you’re sober, pt. 2 di Lil Peep, Legends never die di Juice Wrld e l’ultimo album di Taylor Swift, Midnights.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.