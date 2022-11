Certificazioni FIMI settimana 45: Il Volo raggiunge il disco d’oro con l’album “Musica”. I nuovi brani di thasup sbancano nello streaming

Certificazioni FIMI settimana 45 del 2022.

thasup questa settimana porta a casa ben tre nuove certificazioni mentre tra gli album italiani c’è solo un riconoscimento ed è per Il Volo. Diverse invece le certificazioni internazionali.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Bam bam di Camila Cabello con Ed Sheeran.

DISCO D’ORO per Unholy di Sam Smith & Kim Petras, Daddy Issues di The Neighbourhood e I’m still standing di Elton John. Raggiungono il DISCO D’ORO anche gli spagnoli Zzoilo & Aitana con Mon Amour. Aitana è attualmente al primo posto della classifica radio spagnola con Mariposas in duetto con Sangiovanni.

ALBUM INTERNAZIONALI

Continua il successo in Italia di Bad Bunny. Il suo album, Un verano sin ti, supera le 50.000 copie/unità e conquista il DISCO DI PLATINO. DISCO D’ORO invece per Folklore, album del 2020 di Taylor Swift recentemente entrata alla numero #1 degli album più venduti in Italia con il suo ultimo progetto discografico.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.