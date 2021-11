Certificazioni FIMI settimana 44: doppia certificazione per i Måneskin e poi Blanco, Laura Pausini, Psicologi...

Certificazioni FIMI settimana 44.

Nuovo appuntamento con i riconoscimenti FIMI/GfK e, come tutte le settimane, partiamo dai singoli internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Raggiungono il DISCO DI PLATINO In da getto di J Balvin & Skrillex, To build a home di The Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson, Don’t you (Forget about me) dei Simple minds, If i ain’t got you di Alicia Keys e True di Avicii.

DISCO D’ORO per Praise you di Fatboy Slim, Wonderful tonight di Eric Clapton, Easy on me di Adele, Shivers di Ed Sheeran, No one knows dei Queens of the Stone age, Lithium dei Nirvana, Wonder di Shawn Mendes, Dream di Fleetwood Mac, Can’t say di Travis Scott, There is a light that never goes out dei The Smiths, Deja vu di Crosby, Stills, Nash & Young, Promiscuous di Nelly Furtado e Wrecked degli Imagine dragons.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per Communique dei Dire straits del 1979.

