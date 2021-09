Certificazioni FIMI settimana 35: Aka 7even raggiunge nuovi traguardi con EP e singolo e supera quota 400.000 copie certificate

Certificazioni FIMI settimana 35 del 2021. Sono tantissime i riconoscimenti di questa settimana. Tra tutti c’è Aka 7even che conquista il terzo disco di platino per il singolo Loca e il disco di platino per il suo primo, omonimo, EP.

Il giovane artista sale così a quota 400.000 copie certificate (e nella nostra recente classifica degli artisti lanciati da un talent con più copie vendute passa dalla posizione 17 alle 14).

Andiamo subito a scoprile tutte partendo dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Bottino molto ricco questa settimana per i singoli internazionali in Italia.

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Don’t star now di Dua Lipa.

DISCO DI PLATINO per Three little birds di Bob Marley & The Wailers (1977), Lemon tree dei Fool’s Garden (1995), Ocean Eyes di Billie Eilish (2016) e le recenti Good 4 u di Olivia Rodrigo e Stay di THE KID LAROI & JustinBieber.

Veniamo ai DISCHI D’ORO: Love again di Dua Lipa, Qué más pues? di J Balvin & Maria Becerra, Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight) degli Abba (pronti a tornare con nuova musica dopo 40 anni!!!), Bop di Dababy (2019), La Flaca di Jarabe De Palo (1996), Hit the road jack di Ray Charles (1961), Mo bamba di Sheck Wes (2017), Ordinary world dei Duran Duran (1992) e Pon De Replay di Rihanna (2005).

ALBUM INTERNAZIONALI

La musica internazionale porta a casa due nuove certificazioni DISCO D’ORO in Italia questa settimana. La prima è per Favourite Worst Nightmare degli Arctic Monkeys, disco lanciato nel 2017, la seconda per Witness di Katy Perry del 2017.

Clicca su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.