Certificazioni FIMI settimana 31: doppia certificazione per Alfa. La voglia di vivere di Angelina Mango la porta al platino

Certificazioni FIMI settimana 31 del 2023.

Settimana ricca di certificazioni per i brani italiani dell’estate. Marco Mengoni, Elodie, Achille Lauro, Rose Villain, Ava, Anna, Capo Plaza, Alfa… sono solo alcuni degli artisti che conquistano questa settimana un nuovo riconoscimento. Andiamo a scoprirli tutti partendo come sempre dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 200.000 copie/unità e DOPPIO DISCO DI PLATINO per Enemy degli Imagine Dragons con Jid e League of Legends. DISCO DI PLATINO per Baby don’t hurt me di David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray.

DISCO D’ORO per le oltre 50.000 unità superate a:

Be your side di Calvin Harris feat. Tome Grennan

di Calvin Harris feat. Tome Grennan Stuck in the middle with you di Stealers Wheel

di Stealers Wheel I know what you want di Busta Rhymes feat. Mariah Carey & The Flipmore squad

di Busta Rhymes feat. Mariah Carey & The Flipmore squad Go your own way di Fleetwood Mac

di Fleetwood Mac Heartbreak Anthem di Galantis, David Guetta & Little Mix

di Galantis, David Guetta & Little Mix Material girl di Madonna

di Madonna Llylm di Rosalía

di Rosalía It was a good day di Ice Cube

di Ice Cube Smooth operator di Sade

di Sade (it goes like) Nanana di Peggy You

ALBUM INTERNAZIONALI

Arriva al disco d’oro una delle artista donne più apprezzate a livello mondiale. Si tratta di Taylor Swift con il suo Red (taylor’s Version).

