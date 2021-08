Certificazioni FIMI settimana 31: Salmo, Ultimo, Biagio Antonacci e Fabrizio Moro tra gli album. Quinto platino per malibù di Sangiovanni

Le Certificazioni FIMI poco prima della settimana di ferragosto (le prossime arriveranno il 17 agosto) sono tantissime e premiano tanti artisti. Da Salmo a Ultimo, da Sangiovanni a Loredana Bertè passando per Fabrizio Moro e Biagio Antonacci.

Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprirle partendo come tutte le settimane dai singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO italiano per il gioiello degli U2, With or Without you. DISCO DI PLATINO invece per Bed di Joel Corry, Raye & David Guetta, Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks,

DISCO D’ORO a Heaven di Bryan Adams, Todo de ti di Rauw Alejandro, Arcade di Duncan Laurence, Secrets di Regard & Raye, Live is life di Opus, Entre tū y yo di Chema Rivas, 3 Nights di Dominic Fike,