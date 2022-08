Certificazioni FIMI settimana 30: ben tre nuovi traguardi per Marracash. “La dolce vita” è ufficialmente la hit dell’estate 2022

Certificazioni FIMI settimana 30 del 2022.

Settimana all’insegna del King of rap, Marracash che conquista ben tre certificazioni, di cui due per gli album. Nuovi traguardi anche per Jovanotti, Sangiovanni e per quella è ormai, senza ombra di dubbio, la canzone dell’estate 2022.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dai singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per le oltre 200.000 copie/unità italiane di Industry baby di Lil Nas X Jack Harlow. DISCO DI PLATINO invece per Hace calor brano di Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta, Rvfv feat. Omar Varela.

DISCO D’ORO per Suavamente, brano di Soolking che coinvolge anche il nostro Boro Boro.

ALBUM INTERNAZIONALI

Oltre 100.000 copie e, di conseguenza, DOPPIO DISCO DI PLATINO, per l’album AM degli Arctic Monkeys. Arriva invece al DISCO DI PLATINO in soli due mesi, traguardo non facile per i dischi internazionali in Italia, Harry’s house di Harry Styles.

