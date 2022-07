Certificazioni FIMI Settimana 29: pioggia di certificazioni per gli ex talent

Certificazioni FIMI settimana 29 del 2022.

Quest’oggi sono stati raggiunti nuovi e importanti traguardi per gli ultimi progetti discografici di gran parte degli ex talent italiani. Da Marco Mengoni a Elodie passando per Irama, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dai singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Per quanto riguarda i singoli internazionali ad ottenere il primo disco d’oro sono stati Fuera del Mercado di Danny Ocean e Wellerman di Nathan Evans, 220 Kid e Billen Ted, ma anche About damn time di Lizzo.

Album internazionali

Nessun album straniero ha ottenuto nuove certificazioni questa settimana.

