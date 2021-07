Certificazioni FIMI settimana 28: altre 3 riconoscimenti per Amici 20 con Sangiovanni e Aka 7even. L’album dei Måneskin è doppio disco di platino

Settimana ricchissima quella appena conclusa per quel che riguarda le CERTIFICAZIONI FIMI. Nella settimana 28 sono quasi 30 i singoli italiani a conquistare nuovi traguardi.

Chi sono i protagonisti di questa settimana? Sangiovanni, Madame, Aka 7even, Måneskin, Sfera Ebbasta, Willie Peyote e tanti altri ancora.

Andiamo subito a scoprirli partendo dalle certificazioni internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO disco di platino per Djadja di Aya Nakamura.

Traguardo del DISCO di platino per Iko Iko di Justin Weelington feat. Small Jam, per Follow you degli Imagine Dragons e per Let me down slowly di Alec Benjiamin.

DISCO D’ORO per Rome wasn’t built in a day dei Morcheeba, per Dancing on Dangerous di Imanbek & Sean Paul feat. Sofia Reyes, per Run degli OneRepublic, La noche de anoche di Bad Bunny & Rosalia, We are the people di Martin Garrix, Bono & The Edge, Party girl di Staysolidrocky e Boom di Tiësto & Sevenn.

Raggiunge inoltre il DISCO D’ORO grazie al successo della cover dei Måneskin, Beggin’ nella versione dei Madcon (a sua volta una cover, vedi qui).

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista certificazioni in Italia questa settimana.

Clicca su continua per le certificazioni FIMI ad album e singoli italiani.