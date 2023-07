Certificazioni FIMI settimana 26: continuano a salire le vendite di Lazza, Gazzelle, Blanco e Annalisa

Certificazioni FIMI settimana 26 del 2023.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre mezzo milione di copie, e CINQUE DISCHI DI PLATINO, per Another love di Tom Odell. Sono quattro invece i dischi di platino per As it was di Harry Styles stesso risultato per Bad habits di Ed Sheeran.

DISCO DI PLATINO per You give love a bad name di Bon Jovi. Superano le 50.000 copie/unità e conquistano il DISCO D’ORO Eyes close di Ed Sheeran, Daylight di David Kushner, Habitué di Dosseh, Corazòn Sin cara di Prince Royce e Be my lover di La Bouche.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ottiene questa settimana una nuova certificazione in Italia.

