Certificazioni FIMI settimana #22: Ben tre nuove certificazioni per Rkomi. Nuovi traguardi per i ragazzi di Amici

Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI.

Questa settimana la parte del leone la fa Rkomi che non solo arriva al disco di platino con il suo nuovo album, Taxi Driver, ma ottiene anche due certificazioni per due delle canzoni contenute all’interno.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Save your tears di The Weeknd. Disco di platino per Your love (9PM) di ATP, TOPIC & A7S.

Sono diversi invece i dischi d’oro e vanno a: We’re good di Dua Lipa, Lady (Hear me tonight) di Modjo, World, Hold on di Bob Sinclair feat. Steve Edwards, Tunnel of love dei Dire Straits e Djomb di Bosh.

ALBUM INTERNAZIONALI

Ottiene il disco d’oro in Italia questa settimana Combat rock, album datato 1982 dei The Clash.

Clicca su continua in basso per passare alle certificazioni FIMI album e singoli italiani.