Certificazioni FIMI settimana 20: Blanco raggiunge il quinto platino. Nuovi traguardi per Irama, Elodie e Sanremo 2022

Certificazioni FIMI settimana 20 del 2022.

Settimana all’insegna di Blanco che porta a casa due nuove certificazioni. Sul versante artisti lanciati (o rilanciati) da un talent, nuovi traguardi per Elodie e per Irama, ormai prossimo a superare i Maneskin nella classifica artisti dei talent con più copie certificate.

Inoltre nuovo traguardo anche per l’ormai lanciatissimo talento di Island Records, Rhove, che negli ultimi mesi, grazie anche all’apporto di Spotify, sta facendo incetta di certificazioni ancora prima di pubblicare un album.

Andiamo subito a scoprire insieme le nuove certificazioni FIMI relative alla settimana 20 del 2022 partendo come sempre da singoli e brani internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Un solo singolo internazionale certificato in Italia questa settimana. Si tratta del DISCO D’ORO per Clap your hands di Kungs.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per l’album 1989 di Taylor Swift uscito nel 2014.

