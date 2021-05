Certificazioni FIMI settimana 20: Tre nuove certificazioni per Sangiovanni. L’album è oro in una settimana

Certificazioni FIMI. Anche questa settimana continua il successo sul piano delle certificazioni, e quindi nello streaming e nelle vendite, dei brani di Sanremo 2021 ma, sopratutto, per Amici di Maria De Filippi. I ragazzi del programma infatti portano a casa ben tre nuove certificazioni per i singoli e la prima per uno degli album.

Andiamo subito a scoprire i nuovi traguardi di questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per le oltre 140.000 unità di Sicko mode di Travis Scott e per China di Anuel AA, Daddy Yankee & Karol G feat, J. Balvin & Ozuna.

Traguardo del disco di platino per Say so di Doja Cat, What you know bout love di Pop Smoke, Friday di Riton & Nightcrawlers feat Mufasa & Hypeman.

Disco d’oro invece per Girl like me di Black Eyed Peas & Shakira, Day’n’nite di Kid Cudi vs Crookers e, direttamente dal 1993, Dreams dei The Cranberries.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale riceve certificazioni in Italia questa settimana.

