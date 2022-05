Certificazioni FIMI settimana 18: nuovi traguardi per gli album di Lazza, Luché, Emis Killa, Bresh e Francesca Michielin

Certificazioni FIMI settimana 18 del 2022.

Un nuovo brano di Sanremo 2022 raggiunge la certificazione disco di platino ma non solo. Tra gli artisti certificati anche Lucio Dalla, Lazza, Luché, Emis Killa e Francesca Michielin.

Andiamo subito a scoprire insieme le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per il nuovo singolo di Harry Styles, As it was. DISCO D’ORO invece per Lipstick di Kungs del 2021.

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per le oltre 100.000 copie/unità italiane di Future nostalgia, album del 2022 di Dua Lipa. DISCO DI PLATINO invece per Birds in the trap sing Mcknight, disco di Travis Scott lanciato nel 2016.

