Certificazioni FIMI #17: Tiziano Ferro e Ultimo multiplatino. Nei singoli nuova certificazione per Sangiovanni

Tiziano Ferro, Ultimo, Emanuele Aloia, Frah Quintale, Sangiovanni sono tra i protagonisti di questo nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI o FIMI AWARDS che dir si voglia.

Andiamo subito a conoscere quelle di questa settimana partendo, come sempre, dalla musica internazionale in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quarto disco di platino, oltre 280.000 unità, per Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants.

Disco di platino per le oltre 70.000 unità a: Afterglow di Ed Sheeran che ne conquista un altro per South of the border con Camila Cabelo & Cardi B. Platino anche per Hawai di Maluma & The Weeknd e per Ily di Surf Mesa feat. Emilee.

Sono diversi i dischi d’oro questa settimana per la musica internazionale in Italia… andiamo ad elencarli: Peaches di Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon, Hypnotize di The Notorius B.I.G. (1997), Lovefool di twocolors (2020), I’m so tired di Lauv & Troye Silvan (2019),

ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per le oltre 50.000 unità di The Doors, album dei Doors del 1967. Starboy di The Weeknd, uscito nel 2016, raggiunge lo stesso risultato. Disco di platino inoltre anche per A Night at the Opera di Queen e per Letter to you di Bruce Springsteen, ultimo album del “Boss” uscito nel 2020.

Passiamo ai dischi d’oro (oltre 25.000 unità). Lo conquistano questa settimana Legacy di David Bowie (2016) e Automatic for the People dei R.E.M. (1992).

