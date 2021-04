Certificazioni FIMI settimana #13: Il disco dei Maneskin è ora e arrivano tre nuove certificazioni per i singoli di Sanremo 2021

Nuove certificazioni FIMI che arrivano con un giorno di ritardo causa le festività pasquali ma che portano con sé tante novità, sopratutto riguardanti il Festival di Sanremo con un album che arriva alla certificazione oro e tre singoli che raggiungono nuovi traguardi.

Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprire tutte le novità della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Traguardo del disco di platino per Ayy Macarena di Tyga. A seguire tutti dischi d’oro, per la precisione: Mood swings di Pop Smoke feat Lil Tjay, Hope di XXXTentacion (2018), Lonely di Justin Bieber & Benny Blanco e Love Generation di Bob Sinclair Pres. Goleo feat. Gary’nesta’pine (2005).

ALBUM INTERNAZIONALI

Sono due gli album internazionali certificati questa settimana in Italia. Il primo, che ottiene il disco di platino, è Divinely Uninspired to a Hellish Extent di Lewis Capaldi del 2019, mentre il secondo, certificato con il disco d’oro, è Ride the lightning dei Metallica, album uscito nel 1984.

