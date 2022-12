Certificazioni FIMI settimana 48: Adele è da record anche in Italia. Ernia è disco d’oro in due settimane

Certificazioni FIMI settimana 48 del 2022.

Sono diverse le certificazioni di questa settimana. Da segnalare sicuramente un importante traguardo, difficilissimo da raggiungere per la musica internazionale in Italia, che taglia Adele. Per quel che riguarda la musica italiana diversi album certificati tra cui, in sole due settimane, l’ultimo di Ernia.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 300.000 copie/unità e di conseguenza TRIPLO DISCO DI PLATINO per Ferrari di James Hype & Miggy Dela Rosa. DISCO DI PLATINO per Woman di Doja cat e DISCO D’ORO per Gimme more di Britney Spears, Lost in the fire di Gesaffelstein & The Weeknd, per Fair trade di Drake feat. Travis Scott e Under the influence di Chris Brown.

ALBUM INTERNAZIONALI

21 di Adele, secondo album in studio della cantautrice, raggiunge un risultato importantissimo (e rarissimo) in Italia. Arriva infatti al NONO DISCO DI PLATINO per le oltre 450.000 copie/unità. Riuscirà ad arrivare al disco di diamante?

Certificato anche Translation dei Black Eyed Peas con il DISCO DI PLATINO.

DISCO D’ORO per le oltre 25.000 copie/unità di Vida di Luis Fonsi.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.