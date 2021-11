Certificazioni FIMI settimana 47: Vasco è platino, Marracash oro e arriva la prima certificazione di Amici 21

Certificazioni FIMI settimana 47 del 2021.

Manca un mese alla fine del 2021 e di conseguenza all’annunciato cambio di soglia per quanto riguarda le certificazioni FIMI/GfK dei singoli che passeranno da 70.000 a 100.000 per il platino e da 35.000 a 50.000 per l’oro. Nell’attesa una settimana ricchissima sia per quel che riguarda la musica internazionale in Italia che per quella italiana.

Andiamo subito a scoprire tutte le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 350.000 unità, e di conseguenza QUINTO DISCO DI PLATINO per Hypnotized di Purple Disco Machine e Sophie And the Giants. QUARTO DISCO DI PLATINO per Jerusalema di Master Kg feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode.

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Ride it di Regard. DOPPIO DISCO DI PLATINO per Iko Iko di Justin Wellington feat. Small Jam. DISCO DI PLATINO per Wasted love degli Ofenbach feat. Logique e per il brano natalizio senza tempi Jingle Bell Rock di Bobby Heims.

Passiamo alle certificazioni DISCO D’ORO conquistate da:

Never gonna give you up di Rick Astley

Just the two of us di Glover Washington Jr. feat. Bill Withers

Innuendo dei Queen

No time to die di Billie Eilish

Bloody Valentine di Machine Gun Kelly

Banana di Cankarah feat. Shaggy

ldfc di Blackbear

Need to know di Doja Cat

Brown Eyed Girl di Flemming Bamse Jorgensen

Tiny dancer di Elton John

Takeaway di The Chainsmokers & Illenium feat. Lennon Stella

Deja vu di Olivia Rodrigo

ALBUM INTERNAZIONALI

Arriva al DOPPIO DISCO DI PLATINO The 2nd Law dei Muse. Disco d’oro per Berlin Calling di Paul Kalkbrenner, These are special times di Celin Dion e The Works dei Queen.

