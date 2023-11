Certificazioni FIMI 46: l’album di Calcutta è oro in un mese. Mengoni supera mezzo milione di copie con “Due vite”

Certificazioni FIMI settimana 46 2023.

Nella settimana #46 del 2023, in attesa che nelle prossime settimane arrivi l’annuncio del cast di Sanremo 2024, l’ultimo Festival di Amadeus si avvicina al traguardo dei 4 milioni di copie e il record dell’edizione 2022.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

“Bones” degli Imagine Dragons è DOPPIO DISCO DI PLATINO, stesso risultato per “Loco” di Justin Quiles, Chimbala & Zion & Lennox.

Platino per “Walking on a dream” di Empire of the sun. Arrivano invece all’oro “Take my breath away” di Berlin, “Miami” di Will Smith, “The girl from Ipanema” Joäo Gilberto, “Love” di Kendrick Lamar feat. Zacari e “Flashing lights” di Roc-a-fella.

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO, pari a 100.000 copie/unità, per “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” di Lewis Capaldi.

DISCO D’ORO per “Demon days” dei Gorillaz.

