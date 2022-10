Certificazioni FIMI settimana 42: thasup platino in 2 settimane. Quarto disco di platino per Fuori dall’Hype dei Pinguini Tattici Nucleari

Certificazioni FIMI settimana 42 del 2022.

Da segnalare i numeri da record, nello streaming più che sul fisico, di thasup che dopo il disco d’oro in una settimana raggiunge con il suo ultimo album il disco di platino alla seconda. Due artisti italiani si portano a casa due certificazioni questa settimana: Lazza e Icy Subzero. Per quest’ultimo, rapper di casa Columbia / Sony Music, sono le prime della sua carriera.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Il traguardo più altro raggiunto questa settimana da un singolo di artista internazionale è il DISCO D’ORO. Lo raggiungono Me porto bonito di Bad Bunny & Chenco Corleone e I ain’t worried degli Onerepublic.

ALBUM INTERNAZIONALI

Bad Bunny conquista anche una certificazione per gli album. Si tratta del DISCO D’ORO per Yhlqmdlg uscito nel 2020.

