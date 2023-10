Certificazioni FIMI 41: doppio traguardo per Irama & Rkomi. E ancora Laura Pausini, gIANMARIA, Modà e…

Certificazioni FIMI settimana 41 2023.

Settimane ricca di nuove certificazioni che vanno dal rap di Lazza e Gemitaiz, alle contaminazioni musicali della coppia Irama & Rkomi fino alla donne della musica italiana, da Annalisa a Laura Pausini.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Il primo grande successo di Katy Perry, “I Kissed a girl“, raggiunge il DISCO DI PLATINO in Italia. Stesso risultato per “Are you gonna be my girl” di Jet.

DISCO D’ORO per “Born slippy (nuxx)” di Underworld, “Vampire” di Olivia Rodrigo, “Party Monster” di The Weeknd e “Valerie” di Mark Ronson feat. Amy Winhouse.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per le oltre 50.000 copie/unità a “Reputation” di Taylor Swift. DISCO D’ORO a “My dear Melancholy” di The Weeknd del 2018.

