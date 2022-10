Certificazioni FIMI settimana 40: thasup è disco d’oro in una sola settimana. Certificati anche Eros e gli Articolo 31

Certificazioni FIMI settimana 40 del 2022.

Come era facile da prevedere thasup raggiunge il disco d’oro per le oltre 25.000 unità raggiunte nella settimana di lancio.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Ferrari brano di James Hype & Miggy Dela Rosa che coinvolge anche Lazza. DISCO DI PLATINO per Titi me preguntò di Bad Bunny.

DISCO D’ORO per Quevedo: Bzrp Music Session, Vol. 52 di Bizzarap & Quevedo.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale raggiunge questa settimana nuovi traguardi in Italia.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.