Certificazioni FIMI 38: il disco di Artie 5ive è oro con il solo digitale. Tedua al terzo disco di platino

Certificazioni FIMI settimana 38 2023.

Questa settimana oltre a rafforzarsi il successo del nuovo album di Tedua il nuovo disco di Artie 5ive, ad oggi uscito solo in versione digitale, conquista il disco d’oro.

Da notare come Sfera Ebbasta ottenga altre certificazioni, che lo rendono l’artista dell’era FIMI (dal 2009) con più certificazioni in Italia, con sole collaborazioni in brani altrui.

Segno che Gionata sa scegliere artisti e brani a cui prendere parte, forse come all’estero a pagamento in alcuni casi, ma come sia anche un indiscusso valore aggiunto per chi collabora con lui.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per le oltre 100.000 copie/unità a “Friday I’m in love” dei The Cure e “Ric Flair Drip” di 21 Savage & Offset & Metro Boomin.

DISCO D’ORO per “Hold on” di Justin Bieber, “C’est la vie” di Khaled, The Kill (bury me) dei Thirty Seconds to Mars, “Mount Everest” di Labrinth, “Te felicito” di Shakira & Rauw Alejandro, “Martin & Gina” di Polo G,

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per “Elevation” dei Black Eyed Peas.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.