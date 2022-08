Certificazioni FIMI 32: Marracash e Pinguini Tattici Nucleari inarrestabili. Nuovi traguardi per La Rappresentante di Lista, Amoroso e Irama

Certificazioni FIMI settimana 32 del 2022.

Diversi singoli dell’estate ottengono nuove certificazioni questa settimana, dal trio Rocco Hunt, Lamborghini e Lola Indigo a Irama. I veri fuoriclasse di questo appuntamento sono però due rappresentanti di generi musicali agli antipodi: Marracash e Pinguini Tattici Nucleari.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dai singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TERZO DISCO DI PLATINO, ovvero oltre 300.000 unità per Pepas di Farruko. DOPPIO DISCO DI PLATINO invece per As it was di Harry Styles.

Traguardo del DISCO DI PLATINO per Moth to a flame di Swedish House & The Weeknd,

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a Transformer, album di Lou Reed uscito nel 1972. DISCO D’ORO per Slippery when wet di Bon Jovi (1986) e My head is an Animal di Of Monster and Men (2011).

