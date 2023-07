Certificazioni FIMI settimana 30: settimana a tutto rap con il disco d’oro per gli album di Drillionare e TY1

Certificazioni FIMI settimana 30 del 2023.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

Settimana magra in attesa con nessuno dei tormentoni dell’estate 2023 che riesce a raggiungere nuovi traguardi. Tra gli artisti certificati troviamo Drillionare, TY1, Sfera Ebbasta, Rosa Chemical e Cesare Cremonini.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Memories di David Guetta feat. Kid Cudi.

DISCO D’ORO per le oltre 50.000 unità superate a:

Atlantis di Seafret

di Money trees di Kendrick Lamar feat. Jay Rock

di feat. Jimmy Cooks di Drake feat. 21Savage

di feat. These foolish tinghs di Sam Cooke

di Just a lil bit di 50 cent

di Breakfast in America di Supertramp

in di California love di 2Pac feat. Dr. Dre

love di feat. Love in the Dark di Adele

di No idea di Don Toliver

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessuna certificazione questa settimana per un disco internazionale in Italia.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.