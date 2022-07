Certificazioni FIMI settimana 28: Doppia certificazione per Lazza. Tra i brani dell’estate successo per i Pinguini, Anna e “Tropicana”

Certificazioni FIMI settimana 28 del 2022.

In questo nuovo appuntamento arrivano nuovi e importanti traguardi per gli ultimi progetti discografici di Lazza e Fedez mentre tra i singoli dell’estate sono i Pinguini Tattici Nucleari a incalzare La Dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dai singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Solo dischi d’oro questa settimana per i singoli internazionali. Lo conquistano Middle of the night di Elley Duhe (2020), Overpass graffiti di Ed Sheeran (2021), Ferrari di James Hype & Miggy Dela Rosa (2022) e, dopo il rinnovato successo dovuto all’inserimento del brano nell’ultima stagione di Stranger things, per Running up that hill (a deal with god) di Kate Bush, uscita nel 1985.

ALBUM INTERNAZIONALI

Ben due certificazioni questa settimana per la band delle band… i The Beatles. Arriva il DISCO DI PLATINO per l’album omonimo, un pezzo di storia uscito nel 1968, e il DISCO D’ORO per Rubber soul del 1965.

