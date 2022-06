Certificazioni FIMI settimana 25: altri due brani dell’estate prendono il volo… quelli di Blanco e dei Pinguini Tattici Nucleari

Certificazioni FIMI settimana 25 del 2022.

Si inizia a muovere la scacchiera dei possibili brani dell’estate 2022 pronti a diventare dei tormentoni. Così, dopo l’oro di settimana scorsa per il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei arrivano riconoscimenti per Blanco e i Pinguini Tattici Nucleari. Ma non solo, aumenta anche il bottino del Festival di Sanremo 2022.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dai singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Camila Cabello con il suo duetto con Ed Sheeran, Bam Bam, conquista il DISCO DI PLATINO.

DISCO D’ORO per Una noche en Medelin di Cris Mj.

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Californication dei Red Hot Chili Peppers, album del 1999. Superate le 25.000 copie e di conseguenza DISCO D’ORO per The queen is dead dei The Smiths.

