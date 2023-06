Certificazioni FIMI settimana 23: doppia certificazione per Bresh, Mengoni porta “Materia” al quarto platino e Tedua è oro dopo una settimana

Certificazioni FIMI settimana 23 del 2023.

Tedua è già tra i dischi più venduti in Italia con il suo La Divina commedia, disco attesissimo che non sta deludendo le aspettative. Tra i singoli da segnalare la doppia certificazione di Bresh e un nuovo step per le vendite di Sanremo 2023.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Always remember us this way di Lady Gaga. DISCO DI PLATINO per Anti-hero di Taylor Swift e Girl like me di Black Eyed Peas & Shakira,

Oltre 50.000 copie/unità, e di conseguenza DISCO D’ORO, per I want to know what love is di Foreigner, Bad habit di Steve Lacy,

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista certificazioni questa settimana in Italia.

