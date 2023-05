Ne “La Divina Commedia” di Tedua tra gli ospiti anche Geolier, Sfera Ebbasta, Federica Abbate e Marracash

Tedua La Divina Commedia tracklist e featuring del nuovo, attesissimo, album del rapper che nei giorni scorsi ha pubblicato a sorpresa anche il video della traccia intro dell’album.

Il disco sarà fuori da venerdì 2 giugno.

Il video dell’intro è stato realizzato con la regia di Simone Mariano, la fotografia del video è invece a cura di Edoardo Carlo Bolli, DOP di alcuni dei videoclip musicali più acclamati del panorama contemporaneo e nominato a tre David di Donatello. Presente nel cast l’attore Alberto Onofrietti nel ruolo dell’ispettore del distretto infernale, con cui Tedua ha collaborato per il film L’ombra di Caravaggio del 2022.

La Divina Commedia si apre con in sottofondo la giovane voce di Tedua quattordicenne che si cimenta con le prime rime, ma irrompono subito le barre taglienti, che impostano il tono per un crescendo emotivo in cui l’immaginario dell’artista non si risparmia: dall’infanzia travagliata, alle esperienze di strada, fino al senso di rivalsa.

Non cinto da una corona da re ma con la consapevolezza del “capo della ribellione”, Tedua è pronto a condurre la sua rivoluzione personale urlando con tutto il fiato che ha in gola il suo Manifesto.

“Volevo dar voce alla strada ma coi valori, nel girone dei vinti ho visto andare sprecati i talenti i migliori

Non dare per scontato vengano perdonati i tuoi peccati, il paradiso qui si paga ma l’inferno è sempre gratis”

