Certificazioni FIMI settimana 22: tre nuove certificazioni per Rhove e l’album di Madame arriva all’oro

Certificazioni FIMI settimana 22 del 2023.

Settimana che vede al centro dell’attenzione Rhove che porta a casa tre nuovi dischi di platino per tre differenti brani. Negli album nuovi traguardi per Geolier e Madame.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TERZO DISCO DI PLATINO per Snap di Rosa Linn, ufficialmente il brano non italiano della storia dell’Eurovision di maggior successo nel nostro paese.

DISCO D’ORO per Golden Hour di Jvke, All eyez on me di 2pac, Pelele di Morad, Lost dei Maroon 5 e Je te laisserai des mots di Patrick Watson.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista certificazioni questa settimana in Italia.

