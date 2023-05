Certificazioni FIMI settimana 19: da Ariete a Marco Mengoni ma c’è spazio anche per Baustelle e Sonohra

Certificazioni FIMI settimana 19 del 2023.

Settimana abbastanza calma quella che si è appena conclusa. Tra gli artisti certificati Ariete, thasup, Marco Mengoni ma anche i Sonohra con la loro canzone del 2008.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO PLATINO per Flowers di Miley Cyrus, e DISCO DI PLATINO per Me porto bonito di Bad Bunny & Chenco Corleone. DISCO D’ORO per Sex Sounds di Lil Tjay che ne conquista un secondo per Calling my phone in duetto con 6black. Oro anche per Sunroof di Nicky Youre & Dazy e per Chicago Freestyle di Drake feat. Giveon

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale conquista certificazioni questa settimana.

