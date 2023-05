Certificazioni FIMI settimana 18: Blanco e Mina conquistano l’oro. Altre 250.000 copie si aggiungono al bottino di Sanremo 2023

Certificazioni FIMI settimana 18 del 2023.

Come da titolo questa settimana i brani del Festival di Sanremo conquistano altre 250.000 copie portando ad oltre 2.450.000 copie/unità il totale di questa edizione con 21 dischi di platino e 7 dischi d’oro con 19 brani certificati su 26 in gara.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Shakira: Bzrp Music Sessions, vol.53 di Bizarrap & Shakira. DISCO DI PLATINO per Bloody Mary di Lady Gaga e per La Bachata di Manuel Turizo.

DISCO D’ORO a Kill Bill di Sza.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ottiene neanche questa settimana certificazioni in Italia.

