Certificazioni FIMI settimana 12: Måneskin arrivano al platino con “Rush!”. Farfalle di Sangiovanni supera il mezzo milione di copie

Certificazioni FIMI settimana 12 del 2023.

Settimana ricchissima di nuove certificazioni per la musica italiana, sia negli album che nei singoli. Si va da Tananai a Baby K, dai brani di Sanremo a quelli di Mare fuori, da Marracash ad artisti come Lucio Battisti e Ligabue.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Out out di Joel Corry & Jax Jones feat. Charlie XCX & Sawettie. DISCO D’ORO invece per Sunshine di Onerepublic, Baianà di Bakermat e I Think i’m okay di Machine Gun Kelly, Yungblud & Travis Barker.

DISCO D’ORO per Streets di Doja Cat.

ALBUM INTERNAZIONALI

Arriva al DOPPIO DISCO DI PLATINO, traguardo non facile per un album internazionale in Italia di questi tempi, Harry’s House di Harry Styles. DISCO DI PLATINO per Enema of the state dei Blink 182, Views di Drake e In utero, ultimo album lanciato dai Nirvana con Kurt Cobain.

DISCO D’ORO per le oltre 25.000 copie/unità a Reinassance di Beyoncè e a Steal this album dei System of a down.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.