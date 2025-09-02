Tormentone Estate 2025 – Ecco chi ha vinto il sondaggio di All Music Italia

L’estate 2025 è stata spesso definita “un’estate senza tormentoni”. Niente hit schiacciasassi, nessuna cassa dritta da spiaggia, solo una playlist confusa e divisa. Ne avevamo parlato anche in questo approfondimento della Mosca Tzè Tzè: cinque hit che non sembrano tormentoni (ma lo sono).

Ma visto che il tormentone non è arrivato da solo… abbiamo deciso di cercarlo insieme a voi. Lo abbiamo fatto con un sondaggio, iniziato il 6 luglio e concluso il 31 agosto, chiedendovi di votare la vostra personale canzone dell’estate.

Dalla selezione dei finalisti (indie, pop, rap, revival ed emergenti) alla finale assoluta, ogni partecipante ha potuto indicare esattamente 3 preferenze. E il pubblico ha risposto con entusiasmo.

Il risultato? Un podio dominato dalle voci femminili, affiancate dal ritmo solare di Alfa e dalla chitarra di Manu Chao. Ma andiamo con ordine.