Sondaggio tormentone estate 2024.

Per tutto il mese di agosto vi abbiamo chiesto di votare per le vostre canzoni preferite di quest’estate suddivise tra hitmaker, voci note e new talent (leggi qui).

Ora siamo pronti per scoprire insieme i risultati della prima fase e dare il via alla seconda con la quale eleggeremo il tormentone dell’estate 2024.

Clicca su CONTINUA per scoprire i risultati.