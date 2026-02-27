27 Febbraio 2026
di
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo


Sanremo 2026, la terza serata che emoziona con Alicia Keys ma inciampa sempre nel linguaggio

Cronaca e giudizi dalla terza serata del Festival: chi ha convinto, chi ha deluso, la top 5.

Festival di Sanremo di Anna Ida Cortese
Analisi top e flop della terza serata di Sanremo 2026 tra esibizioni, ospiti e polemiche
Top e flop terza serata Sanremo 2026, ecco cosa è successo.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda giovedì 26 febbraio su Rai 1, ha visto esibirsi gli altri 15 Big in gara e la finale delle Nuove Proposte.

Accanto a Carlo Conti, sul palco dell’Ariston c’era Laura Pausini, affiancata dai co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni del suo personaggio Lapo Elkann. La finale Nuove Proposte è stata condotta da Gianluca Gazzoli.

Qui la scaletta completa della terza serata

Ecco cosa è successo…

In apertura la finale di Sanremo Giovani: Angelica Bove con Mattone ha sfidato Nicolò Filippucci con Laguna.

Vincitrice del Premio della Critica Mia Martini e Premio Sala Stampa Lucio Dalla ad Angelica Bove con Mattone

Al termine delle esibizioni è stato proclamato il vincitore della categoria Niccolò Filippucci con Laguna e la consegna del Leone d’Argento.

Si sono esibiti 15 dei 30 Big: Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta, Leo Gassmann con Naturale, Malika Ayane con Animali notturni, Sal Da Vinci con Per sempre sì, Tredici Pietro con Uomo che cade, Raf con Ora e per sempre, Francesco Renga con Il meglio di me, Eddie Brock con Avvoltoi, Serena Brancale con Qui con me, Samurai Jay con Ossessione, Arisa con Magica favola, Michele Bravi con Prima o poi, Luchè con Labirinto, Mara Sattei con Le cose che non sai di me, Sayf con Tu mi piaci tanto.

La serata ha alternato gara e grandi ospiti. Premio alla carriera della Città di Sanremo a Mogol, celebrato con un omaggio alle sue canzoni e l’ascolto di Vai Italia.

Momento internazionale con Eros Ramazzotti, che ha cantato Adesso tu proprio il 26 febbraio data che lo aveva incoronato vincitore nel 1982. Poi duetta con Alicia Keys in una versione speciale de L’aurora, con un passaggio solista della cantante americana in italiano.

Spazio anche al “momento pace”: Laura Pausini insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano ha interpretato Heal the world, con i bambini che hanno distribuito fiori al pubblico dell’Ariston.

Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si sono esibiti The Kolors, mentre dalla nave Costa Toscana è arrivato Max Pezzali con un medley di Jolly Blue, Hanno ucciso l’uomo ragno e Con un deca.

A fine serata è stata annunciata la classifica provvisoria con le 5 canzoni più votate (senza ordine di posizione) secondo Televoto e Giuria delle Radio.

Clicca su continua per leggere Top e Flop della serata.

