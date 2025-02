Televoto Sanremo 2025: Come Votare, Regole e Costi del Festival

Da Sanremo 2025 il pubblico di casa potrà far sentire anche quest’anno la propria voce. A partire dalla seconda serata del Festival, il televoto diventa lo strumento con cui votare i 29 artisti in gara, seguendo regole precise che ti spieghiamo in questa guida completa su come e quando votare.

Come Funziona il Televoto

I telespettatori possono votare per il loro artista preferito inviando un codice a due cifre – associato a ciascun concorrente e comunicato durante il Festival – in due modi:

Chiamata da Linea Fissa: chiamando il 894.001 e digitando il codice direttamente sulla tastiera durante la chiamata.

chiamando il 894.001 e digitando il codice direttamente sulla tastiera durante la chiamata. Invio di SMS: Inviando un messaggio al 475.475.1 con il codice dell’artista.

Ricorda: ogni utenza può inviare fino a 3 voti validi per ogni sessione/giornata.

Queste le sessioni:

2a Serata (Mercoledì 12 febbraio 2025): Votazione unica per i 15 artisti che si esibiranno quella sera.

Votazione unica per i 15 artisti che si esibiranno quella sera. 3a Serata (Giovedì 13 febbraio 2025): Sessione dedicata ai 14 artisti in gara.

Sessione dedicata ai 14 artisti in gara. 4a Serata (Venerdì 14 febbraio 2025): Votazione per tutti i 29 artisti che saliranno sul palco ma con votazione valida per la sola classifica della serata cover e non per la classifica finale.

Votazione per tutti i 29 artisti che saliranno sul palco ma con votazione valida per la sola classifica della serata cover e non per la classifica finale. 5a Serata (Sabato 15 febbraio 2025) in due fasi: Prima Fase: Votazione per tutti i 29 artisti. Seconda Fase: Votazione riservata ai 5 finalisti.

Costi e Modalità di Voto sanremo 2025

Il servizio di televoto prevede modalità e costi differenziati a seconda del canale utilizzato:

Chiamate da Linea Fissa

Effettuabili solo da utenze fisse italiane di operatori specifici (TIM, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Sky Wifi, Iliad).

Il costo per ogni voto valido è di €0,51 IVA inclusa .

. Le istruzioni vengono fornite tramite un messaggio preregistrato durante la chiamata.

Voto Tramite SMS

Disponibile per clienti di operatori partecipanti (TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima, Daily Telecom Mobile).

Invia un SMS al numero 475.475.1 contenente il codice a due cifre del tuo artista.

contenente il codice a due cifre del tuo artista. Il costo per ogni SMS valido è di €0,50 IVA inclusa, salvo eventuali offerte o promozioni che prevedano il voto gratuito.

Regole e Limitazioni del Televoto sanremo 2025

Il massimo di voti validi per utenza è di 3 per ciascuna sessione .

. Se si supera il limite o se il codice inviato è errato o fuori tempo, il sistema non conteggerà il voto e verrà restituito un messaggio di errore.

Le modalità e i costi di invio degli SMS sono regolati dai contratti individuali dei gestori; Rai non interviene in questi accordi.

non interviene in questi accordi. Il servizio è riservato ai maggiorenni ed è accessibile solo da utenze autorizzate.

Le chiamate da telefoni pubblici, cellulari (per il canale voce) o utenze fisse all’estero non sono ammesse.

Il televoto a Sanremo 2025 offrirà quindi al pubblico un ruolo attivo e determinante nella scelta del vincitore del Festival.

Seguendo le regole e utilizzando i canali corretti, potrai contribuire a far emergere il tuo artista preferito. Assicurati di rispettare il limite di 3 voti per sessione per non incorrere in errori e per far sì che ogni voto conti!