Sanremo Rock & Sanremo Trend 2024: i vincitori della finalissima della 37° edizione

La 37° edizione di Sanremo Rock & Sanremo Trend 2024 si è finalmente conclusa con la finalissima al Teatro Ariston di Sanremo, condotta da Gabriele Bròcani (speaker Radio Rai), che ha segnato la fine di un lungo percorso, con più di 6.000 candidature e 70 finalisti scelti tra 300 selezionati.

L’evento musicale è un’opportunità unica rivolta a tutti gli artisti, i duo o i gruppi italiani emergenti rock, indie, alternative, pop rock e di qualsiasi altro genere musicale.

Gli ospiti che hanno preso parte alla finale sono i Dramalove e Beatrice Zoco, vincitrici della scorsa edizione di Sanremo Rock & Sanremo Trend, i Roundeep e Silvia, vincitrici di Voce Europa esibizioni dal vivo/ su base 2024 e Andrea Belfiori.

A decretare i vincitori una giuria formata da Pino Scotto, cantautore e conduttore televisivo italiano, Fabrizio Simoncioni, pianista di Litfiba e Piero Pelù, Ettore Diliberto, musicista, produttore discografico, manager musicale ed ingegnere del suono internazionale, Giulia Giampietro, Country Manager all’interno dell’etichetta discografica Altafonte Italia, Andrea Pratesi (Dophix) e Federica Tantulli (Dophix marketing).

Sanremo Rock & Trend 2024: i vincitori

Sul palco hanno trionfato gli Atwood per Sanremo Rock (vincitori anche del premio Assoconcerti e del premio Promozione ed ufficio stampa per il singolo consegnato da Giovanni Germanelli), davanti a Bramosya e Triade e Ayla per Sanremo Trend, davanti ad Ateira e Francesca Franchini.

Ringrazia così il direttore artistico dell’evento M° Angelo Valsiglio:

“Un’altra edizione importante, dove non è mancata la qualità degli artisti in gara. Voglio ringraziare personalmente la città di Sanremo che ogni anno ci ospita, il Comune per la preziosa presenza, Walter Vacchino per il supporto e l’apporto che ci dà da anni come proprietario del Teatro Ariston. Infine il più sentito ringraziamento va all’avvocato Vittorio Costa, fondatore della NOVE EVENTI, al presidente Giordano Tittarelli, Gianni Errera, Avv. Alessandra Morganti (studio legale Costa), Claudia Quassolo, Elisa Dal Monte e Alessandro Iannacci dello studio legale Costa, al nostro collaboratore Leo Giunta, al resto del team: Mirna Bagnacavalli, Annachiara Cinotti, Simona De Melas e Giovanni Germanelli.”