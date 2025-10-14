Sanremo Giovani 2025: scadono oggi le iscrizioni. Tutti i nodi ancora aperti tra Area Sanremo e Festival 2026

Sanremo Giovani 2025 entra ufficialmente nella sua fase calda anche se troppi tasselli del Festival di Sanremo, sono ancora assenti. Innanzitutto oggi, 15 ottobre, alle ore 18, scade il termine per la presentazione dei brani da parte degli artisti che intendono partecipare alla nuova edizione della competizione diretta da Carlo Conti.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, i brani verranno ascoltati da Carlo Conti e dalla Commissione musicale di Sanremo Giovani, che selezionerà gli artisti ammessi alle audizioni dal vivo. Da lì prenderà forma la rosa dei 24 protagonisti dello “Squid Game della musica italiana”, in onda su Rai 1 l’11, 18 e 25 novembre e il 2 dicembre in seconda serata, con semifinale il 9 dicembre e finale in prima serata il 14 dicembre.

Commissione musicale: conferme e voci di corridoio

Ad oggi, la composizione ufficiale della Commissione musicale, non è ancora stata comunicata.

Secondo i rumors riportati da Adnkronos, sarebbe però confermata la squadra dello scorso anno: Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, con Carlo Conti e Claudio Fasulo (vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai) nel ruolo di “giurati fuori onda”.

Area Sanremo 2025: cresce l’attesa (e l’agitazione)

Se Sanremo Giovani entra nel vivo, c’è invece fermento — e una certa agitazione — sul fronte Area Sanremo 2025.

Ad oggi, infatti, il regolamento ufficiale non è ancora stato pubblicato, lasciando artisti ed etichette in attesa di capire modalità, scadenze e criteri di selezione.

Quest’anno, il peso della competizione sarà ancora più rilevante: due dei quattro artisti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte verranno scelti proprio tra i vincitori di Area Sanremo.

Un’occasione preziosa che sembrerebbe portare anche le major discografiche e le etichette più grandi a iscrivere i propri giovani talenti.

Conduzione, regolamenti e indiscrezioni

Tra i tasselli ancora mancanti del puzzle sanremese ci sono anche i regolamenti ufficiali di Area Sanremo e del Festival di Sanremo 2026.

Nel frattempo, circolano nuove indiscrezioni: secondo alcune fonti, Nicola Savino sarebbe in pole position per condurre Sanremo Giovani e, con ogni probabilità, anche il DopoFestival.

Per quanto riguarda il palco dell’Ariston, invece, Giorgia potrebbe affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival, come anticipato da Gabriele Parpiglia.

Quando arriveranno i regolamenti?

Resta da capire se tutti i tasselli del nuovo Sanremo verranno svelati entro questa settimana o se bisognerà attendere ancora.

L’urgenza principale, ad oggi, riguarda il regolamento di Area Sanremo, necessario per consentire agli artisti di preparare il materiale d’iscrizione e prenotare per tempo viaggi e soggiorni nella città ligure in vista delle audizioni dal vivo.