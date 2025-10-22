22 Ottobre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Festival di Sanremo
22 Ottobre 2025

Sanremo 2026: poco più di un mese all’annuncio, i rumors sul cast dei Big: da Elodie con Rkomi al sogno Tedua

Dopo aver parlato per primi di Masini & Fedez e del debutto di California, All Music Italia fa il punto sui rumors del Festival

Festival di Sanremo di Massimiliano Longo
Sanremo 2026 – i rumors sui Big in gara secondo All Music Italia
A poco più di un mese dall’annuncio ufficiale dei Big in gara, il Festival di Sanremo 2026 comincia a prendere forma. E come da tradizione, All Music Italia torna con il suo articolo dedicato ai rumors sul cast, raccogliendo le voci più accreditate del settore discografico.

Un appuntamento che, come sempre, non nasce per “giocare a chi ne indovina di più”, ma per restituire un quadro realistico di quello che realmente si sta muovendo attorno al Festival e alle possibili decisioni del direttore artistico Carlo Conti.

E, come molti ricorderanno, siamo stati i primi — ben prima dell’annuncio ufficiale della separazione dei Coma_Cose — a parlare del debutto solista di California e, soprattutto, a lanciare la possibilità dell’arrivo della (quasi) inedita accoppiata Marco Masini e Fedez.

Festival di Sanremo 2026: 28 Big in gara?

Partiamo da due notizie, una nota e una meno. Il regolamento di Sanremo 2026 prevede 26 Big in gara, ma come accaduto negli anni passati, quel numero è tutt’altro che definitivo. Lo stesso Carlo Conti ha infatti dichiarato nelle ultime ore:

Probabilmente il numero salirà a 28.

Insomma, per aumentare i posti dei Big c’è sempre margine. Le povere Nuove Proposte, invece, restano quattro.

Più interessante è la seconda notizia: l’annuncio del cast — che tradizionalmente arriva durante il TG1 di una domenica di dicembre — potrebbe essere anticipato. Conti ha infatti ammesso:

Cercherò di anticipare l’annuncio dei cantanti in gara.

Del resto, chi conosce il conduttore toscano sa bene che odia gli spoiler sul cast. Tradotto: i 26 (o 28) Big in gara potrebbero essere annunciati già domenica 30 novembre e non il 7 dicembre.

Cliccate in basso su continua per scoprire i nomi più caldi del momento per i Big di Sanremo 2026 secondo All Music Italia.

All Music Italia

