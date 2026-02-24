24 Febbraio 2026
di
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo
24 Febbraio 2026

Sanremo 2026, conferenza stampa tra Morgan, La Russa e voto finale: cosa è successo

Dalla risposta di Carlo Conti sul caso Morgan–Chiello alle polemiche politiche fino alle nuove regole del voto finale.

Festival di Sanremo di Anna Ida Cortese
Carlo Conti durante la conferenza stampa di Sanremo 2026 all’Ariston
Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Non con le canzoni. Con la conferenza stampa. Che a volte è pure più interessante.

A poche ore dalla prima serata del 76° Festival di Sanremo, Carlo Conti e la squadra Rai hanno raccontato cosa vedremo sul palco dell’Ariston. Tra entusiasmo, momenti istituzionali, domande scomode e qualche risposta diplomatica, il clima è chiaro: leggerezza sì, ma senza far finta che il mondo fuori non esista.

Sanremo 2026 è già partita: red carpet, città piena e clima da evento

La conferenza si apre con i saluti del sindaco e con un dato: il nuovo red carpet ha funzionato. Migliaia di persone, entusiasmo, città piena.

Carlo Conti sottolinea il “clima sorridente” respirato per le vie di Sanremo. Tradotto: la macchina è partita e, almeno per ora, tutto fila.

Nel pomeriggio sarà anche presentata la mostra “Perché Sanremo è Sanremo”, omaggio a Pippo Baudo. Un modo per ricordare che il Festival è memoria, prima ancora che gara.

Il ricordo di Maurizio Costanzo: Sanremo non dimentica

Prima di entrare nel vivo, Conti ricorda Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023. Un passaggio breve ma significativo, che riporta il Festival dentro una tradizione televisiva precisa.

Sanremo è spettacolo, ma è anche storia della TV italiana. E questo, qui, non si dimentica.

Il co-conduttore internazionale: “Non ci ho pensato per non emozionarmi”

Spazio poi al co-conduttore della prima serata, che salirà sul palco con Conti e Laura Pausini.

Alla domanda su come si sia preparato, la risposta è sorprendentemente sincera: “Non ci ho pensato. Se ci pensavo mi emozionavo troppo.”

Reduce da un set in Spagna, volo notturno e poche ore di sonno, racconta la sua prima esperienza su un palco internazionale come una novità assoluta. E aggiunge: “Mi fido di Carlo. Spero di non combinare pasticci.”

Non manca il riferimento a un recente episodio di cronaca che lo ha coinvolto: lui chiude in modo netto. Controlli di routine, nessun caso, tutto archiviato.

Sandokan 2, nuovi progetti e la confessione: “Sono single”

Tra le domande, inevitabile quella su Sandokan 2. La seconda stagione, spiega, dovrebbe slittare: dopo il successo della prima si punta a un progetto ancora più ambizioso, e questo richiede tempo (e budget).

Nel frattempo, nuovi progetti tra Spagna e Italia, compresa una commedia.

E sì, arriva anche la domanda personale: è impegnato? Risposta secca: “No, sono single.”

Sanremo è anche questo: si passa dal prime time internazionale alla vita sentimentale nel giro di trenta secondi.

Sanremo e la politica: il caso La Russa e la posizione Rai

Non potevano mancare le domande politiche.

Viene citato il video del presidente del Senato Ignazio La Russa che invitava a un “gesto riparatore” nei confronti del comico Pucci.

La risposta della Rai è chiara: nessuna pressione istituzionale, ma un’opinione personale. Conti ribadisce l’autonomia artistica del Festival.

Il messaggio è semplice: il direttore artistico decide sulla base della proposta musicale, non su pressioni esterne.

Morgan, Chiello e il tema dell’opportunità

Si parla anche dell’assenza di Morgan dal palco insieme a Chiello.

Conti affronta la questione sul piano dei principi: finché non ci sono sentenze definitive, non spetta al direttore artistico fare valutazioni giudiziarie.

Una posizione che farà discutere, ma che definisce con chiarezza il perimetro in cui si muove la direzione artistica.

Intelligenza artificiale e nuova scenografia: le novità del 2026

Tra le novità tecniche, una scenografia più trasformabile, con un grande LED capace di cambiare completamente atmosfera a ogni brano.

Obiettivo dichiarato: evitare l’effetto “sempre uguale” e costruire un mondo visivo diverso per ogni artista.

Confermata anche la presenza dell’intelligenza artificiale nel momento TIM, con un utilizzo pensato per alzare il livello dell’intrattenimento.

Il voto: cosa cambia nella finale a cinque

Spazio anche al sistema di votazione.

Resta centrale il peso della sala stampa (33%) e del televoto (34%), ma nella fase finale a cinque cambia una regola importante: dal televoto sarà possibile esprimere un solo voto per utenza, non più tre.

Un piccolo aggiustamento per rendere più equa la volata finale.

Le parole chiave del Festival: leggerezza, ma con consapevolezza

Alla domanda su quale parola guiderà il Festival, Conti risponde: leggerezza.

Ma non una leggerezza superficiale. Durante le serate ci saranno momenti dedicati al bullismo e alle nuove dipendenze (social e smartphone inclusi).

Sanremo resta una festa popolare. Ma ogni tanto si prende anche il tempo di guardare fuori.

E adesso sì: si parte davvero.

 ORDINE USCITA CANTANTI PRIMA SERATA

    1. Ditonellapiaga – Che fastidio!
    2. Michele Bravi – Prima o poi
    3. Sayf – Tu mi piaci tanto
    4. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
    5. Dargen D’Amico – AI AI
    6. Arisa – Magica favola
    7. Luchè – Labirinto
    8. Tommaso Paradiso – I romantici
    9. Elettra Lamborghini – Voilà
    10. Patty Pravo – Opera
    11. Samurai Jay – Ossessione
    12. Raf – Ora e per sempre
    13. J-Ax – Italia Starter Pack
    14. Fulminacci – Stupida sfortuna
    15. Levante – Sei tu
    16. Fedez e Marco Masini – Male necessario
    17. Ermal Meta – Stella stellina
    18. Serena Brancale – Qui con me
    19. Nayt – Prima che
    20. Malika Ayane – Animali notturni
    21. Eddie Brock – Avvoltoi
    22. Sal Da Vinci – Per sempre sì
    23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
    24. Tredici Pietro – Uomo che cade
    25. Bambole di Pezza – Resta con me
    26. Chiello – Ti penso sempre
    27. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
    28. Leo Gassman – Naturale
    29. Francesco Renga – Il meglio di me
    30. LDA & Aka7even – Poesie clandestine

 

All Music Italia

